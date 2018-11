Overval van drie kwartier bij Lidl Nijmegen: personeel vastgebonden

VIDEO Curieuze vondst: noodvoor­raad eten uit WOII in Nijmeegse wo­ning

9:51 NIJMEGEN - Hij is er even een beetje stil van. ,,Zoiets zien we eigenlijk nooit.” Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, kijkt in de Nijmeegse woning naar tientallen potten, blikken en dozen met voedsel. Boontjes, jam, asperges, havermout, honing, koffie. Hamsteren anno 1944. Het zijn stille oorlogsgetuigen.