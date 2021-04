Overvaller belt midden in de nacht aan, zet wapen op hoofd slachtoffer en rooft telefoon en tablet

Bewoner bij woningover­val bedreigd met wapen, in zwart geklede daders voortvluch­tig

11 april NIJMEGEN - Bij een woningoverval zaterdagavond in de Etudestraat in Nijmegen is een bewoner bedreigd met een wapen. Dat meldt de politie zondag. Om wat voor wapen het gaat, is niet bekend gemaakt.