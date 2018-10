Overvallers Jumbo lieten tassen met buit achter bij vlucht

Het duo ging er vandoor en liet daarbij twee tassen achter met de buit. Wat die is vermeldt de politie niet. In de buurt is daarna een zoekactie gehouden, maar het tweetal is niet meer aangetroffen. Volgens de politie liepen ze vanaf de supermarkt in de 70e straat in de richting van de 73e straat. De politie heeft getuigen gesproken en heeft zaterdag een buurtonderzoek gedaan, maar is nog wel op zoek naar getuigen.



De overvallers zijn tussen de 1.75 en 1.90 meter lang, droegen een zwarte trainingsbroek, een vest met capuchon en waren gemaskerd. Ze spraken met een buitenlands accent.



De Jumbo in Malvert is zaterdag gewoon weer open.