Paak Seng Boey (73) - bedenker Frietje Pangang - kon met iedereen overweg, maar vooral met de kwajongens

In memoriamNIJMEGEN - Een echte ouwehoer, een allemansvriend en bedenker van het beroemde frietje babi pangang. Dat was Paak Seng Boey, beter bekend als Boy, die afgelopen donderdag op 73-jarige leeftijd is overleden na een korte ziektebed.

Boy was jarenlang eigenaar van snackbar Charly in het Nijmeegse Waterkwartier. Een van zijn specialiteiten was het frietje babi pangang, waarbij een bakje friet werd verrijkt met een topping van het Indonesische gerecht. De bijzondere combinatie zorgde ervoor dat Boy al vanaf de jaren tachtig de aandacht van frietliefhebbers uit het hele land trok.

Het was een spontaan probeersel, vertellen nabestaanden. Net zo trotst was Boy overigens op z’n eigen ontwikkelde gehaktbal, die ook gretig aftrek vond in de Nijmeegse snackbar.

Voetbal

In 1975 kwam Boy, geboren in Maleisië, samen met zijn vrouw naar Nederland. Aan het begin van de jaren tachtig nam hij de toenmalige cafetaria Toonen over aan de Weurtseweg. Boy had toen al korte tijd een snackbar in Hengelo uitgebaat.

Het Waterkwartier was toen nog een rauwe volkswijk, waar je als buitenstaander je plek moest verdienen. Dat lukt Boey wonderwel. Dagelijks stond hij samen met zijn vrouw Shirley in de snackbar. Boy knoopte met iedereen een gesprekje aan, bij voorkeur over voetbal, auto’s of de Formule 1. Steeds vaker klonk daarbij een Nijmeegse tongval door. In de loop der jaren werd hij dan ook een echte Nijmegenaar én Waterkwartierder.

Gezondheidsklachten

Wat ook opviel: Boy kon prima overweg met de jeugd uit het Waterkwartier. En dat waren toen echt niet allemaal lieverdjes. De snackbarhouder wist vaak de juiste snaar bij ze te raken. Ze waren dan ook kind aan huis bij Charly.