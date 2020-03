Pakken tegen de kou voor daklozen vanwege coronavirus

,,Als het drie nachten op rij vijf graden onder nul is, of als dat de gevoelstemperatuur is, begint normaal wat ik noem het stoeltjesproject”, zegt Joep van den Boogaard van GGD Gelderland-Zuid. ,,Dat is fase 2 van het winterprotocol. In de eerste fase worden er twintig extra bedden beschikbaar gesteld in de nachtopvang in Nijmegen en in fase 2 staan er stoelen op de gang en worden er extra matrassen neergelegd waarop daklozen mogen slapen.”