Pakken we genoeg de fiets? Fietsers maken er live vanuit Velorama radio over

Volgens de NTR lijkt het erop dat steeds minder vaak de fiets wordt gepakt in fietsland Nederland. Eerder dit jaar sloeg ook Veilig Verkeer Nederland alarm. Volgens de organisatie worden kinderen steeds vaker met de auto of bakfiets naar school gebracht en leren ze steeds minder vaak fietsen.

Cijfers

Harde cijfers ontbreken echter nog. Tijdens de live-uitzending, gepresenteerd door fietser Jeroen Dirks en ex-profwielrenster Marijn de Vries, presenteert fietsonderzoeker Ineke Spapé wél cijfers over het fietsgedrag in Nederland. Ook de 8-jarige Lotta Crok is te gast. Zij is de eerste junior-fietsburgemeester ter wereld en vindt dat er ook OV-fietsen voor kinderen moeten komen. Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet, die zich zorgen maakt over onder meer e-bikes, steps en speed-pedelecs op de fietspaden, bespreekt mogelijke oplossingen hierover met de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens. Zij zet zich in voor een netwerk van fietssnelwegen.