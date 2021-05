Palestijnse Adham (25) ontsnapt dankzij liefde voor Nijmeegse Jannah (26) aan oorlog in eigen land: ‘Door Israël is de apartheid nog springlevend’

Het regent bommen en granaten in zijn thuisland. Maar Palestijn Adham Sinan (25) zit veilig in Gelderland. Net op tijd is hij ontsnapt aan het geweld. Met dank aan zijn liefde voor de Nijmeegse Jannah (26). Hij wil verzet plegen met woorden. ,,Wij worden door Israël als beesten behandeld.”

Een paar keer per week vliegt de traumaheli over. De meeste Nijmegenaren hebben het niet eens in de gaten. Hoort erbij in de grote stad. Maar voor Palestijn Adham Sinan (25) is dat anders. Waar hij vandaan komt, zijn vliegmachines brengers van slecht nieuws. ,,Ik ben opgegroeid in de Westelijke Jordaanoever, gewend aan geweld en onderdrukking. Een van mijn eerste jeugdherinneringen is beeld van puin, afgerukte ledematen en doden.”

Raketten

De afgelopen weken is het oorlogsgeweld in Israël en de Palestijnse gebieden opnieuw losgebarsten. Honderden Palestijnen en een tiental Israëliërs vonden sindsdien de dood. ,,Thuis zou ik nu de raketten door de lucht zien vliegen”, zegt Adham. Maar zijn werkelijke uitzicht is anders: de Sint Stevenstoren, soms een rondcirkelende traumaheli. Met dank aan de Nijmeegse Jannah Ravestein (26).

De twee liepen elkaar in 2019 tegen het lijf in Jordanië. Hij rondde in universiteitsstad Amman zijn studie architectuur af. Zij was daar om voor haar master conflictstudies onderzoek te doen naar het lot van Syrische vluchtelingen. Al snel sloeg de vonk over. ,,Ik dacht dat Europeanen met vooroordelen naar het Midden-Oosten kwamen”, zegt Adham. ,,Het Westen heeft Israël altijd gesteund in de bezetting van mijn land. Door Jannah is mijn stereotypebeeld bijgesteld.”

