Parel van Funda: miljoenenpenthouse met twee verdiepingen op Plein 1944

Berg en Dal heeft al zes half afgebouwde padelbanen, maar wordt er ooit nog gesport?

Het gaat ogenschijnlijk hard met de aanleg van padelbanen in de gemeente Berg en Dal. In zowel Beek en Groesbeek als Breedeweg zijn er twee in aanbouw. Maar er is gedoe: overal ligt de bouw stil en er wordt voorlopig nergens gesport.