Parel van Funda: miljoenenstulpje met uitzicht op de Waal

Heb je de jackpot gewonnen, gaan je aandelen ineens door het dak of wil je ‘gewoon’ lekker wegdromen? Neem dan eens een kijkje in dit miljoenenstulpje op de Kaapstander in Nijmegen. Met de Waalbrug als voortuin, restaurant Bankoh (en het kantoor van indebuurt Nijmegen) als onderburen en het centrum op steenworp afstand, is dat ongetwijfeld de moeite waard.

Gigakookeiland en meterslang balkon

Achter de voordeur van het appartement op de twaalfde verdieping is een lichte gang waar geen einde aan lijkt te komen. Daaraan grenzend vind je twee slaapkamers, waarvan een met een bad aan het voeteneind van het bed, een badkamer en een wasruimte.

De woonkamer aan het einde van diezelfde gang is groot en licht. De open keuken heeft een enorm kookeiland en heeft, als kers op de taart, uitzicht op het water en de Oversteek. Het uitzicht is ook te bekijken vanaf het balkon dat de hele lengte van het appartement betreft. Voor mensen met hoogtevrees is deze woning wellicht niet zo’n goed idee.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.250.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 154 vierkante meter aan woonoppervlakte, een balkon van 46 vierkante meter, twee slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een uitzicht waar je u tegen zegt. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 8.117 euro per vierkante meter. Dat is een heel stuk meer dan het gemiddelde van 3.847 euro per vierkante meter in Nijmegen.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

De ingang van de woning

De gang

De woonkamer

De eetkamer

De keuken

De keuken

Een van de slaapkamers

De badkamer

Het balkon

Het balkon

Verder gluren?

Bekijk meer foto’s en informatie op de Fundapagina.

