Parkeerbon in Nijmegen niet meer onder ruitenwisser

sinan ontmoet Vraag Sjanneke maar voor het volgende Democratie­fes­ti­val

8:48 Journalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn stad, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist over de wereld. Onderweg ontmoet hij mensen. Deze week schrijft hij over Sjanneke Boerland, bedenker van de ‘24 uur van Nijmegen’.