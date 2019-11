Parkeren bij ziekenhuis jaagt bezoeker op kosten, dagtarief in Gelderland op bijna 15 euro

Het gemiddelde tarief in Gelderland bij ziekenhuizen is 14,76 euro. Het ligt daarmee beduidend hoger dan landelijk. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Bij 93 ziekenhuislocaties en 9 poliklinieken in het land moeten bezoekers betalen voor het stallen van hun auto.



In Gelderland is het bij zo’n 20 poliklinieken gratis. Dat geldt ook voor de poliklinieken in Oss en Venray. Bij het ziekenhuis in Boxmeer is een bezoeker 12 euro kwijt voor een dag.



Parkeren bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is de eerste 20 minuten gratis. Daarna is er een starttarief van 0,60 euro en wordt er 0,03 per minuut gerekend, tot een maximum dagtarief van 5 euro. Mensen die er vaker moeten zijn kunnen kiezen voor een weekkaart van 15 euro of een maandkaart van 40 euro.



Meerdere ziekenhuizen bieden patiënten en bezoekers een week- of maandabonnement aan, dat voordeliger is.



Seniorenorganisatie KBO-PCOB voerde afgelopen jaar actie tegen de hoge parkeertarieven. Dat heeft nog weinig verandering in gang gezet.