Parkeren voor 50 cent per uur in Nijmegen als je ’s morgens kerstinkopen doet

NIJMEGEN - De drukte in het centrum van Nijmegen vanwege de kerstinkopen moet beter gespreid worden. Daarom wordt het parkeren in december de ochtenden veel goedkoper. Bezoekers aan het centrum betalen dan nog maar 50 eurocent per uur aan parkeergeld in plaats van de gebruikelijke 2,80. Het aangepaste tarief geldt tot 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag en alleen voor de vier parkeergarages.

Met deze maatregel hoopt de gemeente dat het minder druk wordt in de middagen en op weekenddagen. Want ondanks de landelijke oproep om toch zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te funshoppen, worden er toch veel bezoekers verwacht in de binnenstad de komende maand. De meesten willen immers toch cadeautjes voor sinterklaas en kerst inslaan.

December ook belangrijk voor winkeliers

Bovendien is december ook voor ondernemers een belangrijke maand voor de omzet. Als piekmomenten zoveel mogelijk vermeden worden, is het voor de winkeliers bovendien gemakkelijker om de coronamaatregelen in acht te nemen. Voor senioren wordt het aantrekkelijk om in de ochtenden met de auto naar het centrum te rijden en te gaan winkelen. Die is volgens de gemeente een goed alternatief voor de bus, dat vanwege de coronacrisis minder in trek is. De gemeente verwacht tussen de 50.000 tot 100.000 euro aan inkomsten mis te lopen.

Het aanpassen van de automaten in de parkeergarages is snel te regelen, voor alle meters op straat zou dat te veel werk zijn. Daarom geldt de 50 cent-regel alleen in de garages, niet voor straatparkeren.

Lichtobjecten in de duisternis

Een andere manier om de bezoekersdruk te spreiden is een city game die wordt verfraaid met een dertigtal lichtobjecten in de binnenstad. Die zijn het mooist als het donker is dus bezoekers komen daar dan pas aan het eind van de middag en in de avond op af. Het spel kan bij elk object beginnen, dus ook dat zorgt voor spreiding. lichtobjecten.

De citygame is een alternatief voor de jaarlijkse Nijmeegse Winterweken. Bezoekers kunnen die spelen via een app. Op de lichtobjecten staan QR codes, die een spookjesverhaal vertellen aan kinderen.