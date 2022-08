Pas gerenoveerde historische waterpomp in centrum Nijmegen loopt nu al schade op

In de buiten­lucht en toch massaal corona opgelopen: hoe kan dat?

De Vierdaagse en de bijbehorende feesten leidden tot een flinke piek in de coronabesmettingen, ziet de GGD Gelderland-Zuid in de cijfers. Steeds meer mensen met corona melden dat ze het virus hebben opgelopen bij de Vierdaagsefeesten, zegt een GGD-woordvoerder. Dat blijkt ook uit een oproep van De Gelderlander, waarop in korte tijd meer dan tachtig mensen reageerden.

26 juli