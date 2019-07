NIJMEGEN - De beslissing over de nakende sluiting van het speelveld van de Nijmeegse basisschool De Buut is over de zomer heen getild. Dat meldt de gemeente Nijmegen donderdagmiddag. Eigenlijk moest het veldje over twee weken sluiten, nadat omwonenden klaagden over geluidsoverlast van sportende kinderen.

De beslissing om tot sluiting over te gaan, leidde tot veel commotie en zelfs tot wereldwijde persaandacht. De Nijmeegse wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) stelde dat hij niet anders kon, omdat uit metingen bleek dat geluidsnormen fors werden overschreden.



Ironisch: het veldje ligt er al meer dan veertig jaar, de appartementen met klagende bewoners zijn pas in 2016 opgeleverd. Vorige week kondigde Vergunst aan nog éénmaal met de school en omwonenden om tafel te willen om toch te zoeken naar een andere oplossing.

Met beide partijen is inmiddels gesproken. Door de termijn voor ontmanteling van het sportveldje - dat recentelijk juist volledig was opgeknapt - over de zomer heen te tillen, hoopt de gemeente dat alsnog tot een oplossing gekomen kan worden. In de gesprekken die volgen, wil de gemeente het voortouw nemen.

In de tussentijd zullen toezichthouders erop letten dat niet ná acht uur ’s avonds gebruik wordt gemaakt van het sportveldje, zodat in de avonduren geen geluidsoverlast bestaat, aldus een woordvoerder van de gemeente.

‘Probleem is makkelijk op te lossen’

Quote De huidige indeling van het plein is een recept voor geluids­over­last. Cees Mulder, Architect Een mogelijke oplossing ligt in het aanpassen van de akoestiek rondom het veldje, zegt ingenieur en akoestisch architect Cees Mulder: ,,De huidige indeling van het plein is een recept voor geluidsoverlast. Met een paar relatief eenvoudige maatregelen is de geluidoverlast al voor een groot deel in de kiem te smoren.”



Dat kan onder meer door geluidswerende matten onder de balkons te monteren en voor een poreuze ondergrond te kiezen, waardoor het geluid makkelijker weg kan. ,,Ik zie dat nu gebruik wordt gemaakt van kunstgras met daarop een zandlaag, dat zorgt juist voor een versterking van de het geluid.”

‘Fouten bij de bouw’

Mulder vindt dat niet zo zeer de klagende bewoners of de school wat te verwijten valt, maar dat bij de ontwikkeling van de nieuwbouw in 2016 fouten zijn gemaakt: ,,Het is een probleem wat je op veel meer plekken in het land ziet. Er wordt in steden veel te weinig nagedacht over de effecten van nieuwbouw op de akoestiek in een openbare ruimte.”