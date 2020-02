Pas op een... Wacht, even in de achteruit: Pas op een bever!

,,We zijn er op attent gemaakt door een buurtbewoner”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Berg en Dal. Het bord staat in de berm, net na de gemeentegrens met Nijmegen. ,,Vanuit de polder steken de bevers de weg over, duiken ‘t Meertje in en steken dan nog een keer over.”

De buurtbewoner is bang dat de dieren worden doodgereden. ,,Op deze weg is veel sluipverkeer dat de file voor het Trajanusplein wil omzeilen, vooral in de spits. De kans is dus aanwezig dat hier beverslachtoffers vallen.” De gemeente Berg en Dal heeft twee borden gemaakt en geplaatst, in elke rijrichting één, om passanten op de beverpassage attent te maken.

Ooijpolder vol met bevers

De beverpopulatie in de regio Nijmegen is de afgelopen jaren sterk uitgebreid, onder meer in de Ooijpolder en Nijmegen. ,,De polder is inmiddels wel vol”, volgens boswachter Twan Teunissen van Staatsbosbeheer. ,,Bevers zijn overal te vinden waar water en voedsel te vinden, voor hen zijn dat bomen en struiken. Nieuwe bevers vertrekken naar elders. Ze gaan richting stuwwal, naar Beek en Groesbeek, of zwemmen weg via de rivier, stroomopwaarts en stroomafwaarts.”

Ook in Nijmegen zijn inmiddels bevers te vinden. ,,Ze hebben maar 50 centimeter waterdiepte nodig. Bevers zijn al in veel steden te vinden”, vertelt Vilmar Dijkstra, bever-deskundige van De Zoogdiervereniging. Hij wordt regelmatig opgetrommeld als er problemen zijn met de dieren. ,,Ze bouwen dammen en dat vinden boeren en waterschappen niet zo leuk. Duikers kunnen verstopt raken. Door hun graafwerk kunnen ze dijken ondermijnen. Bevers bouwen dammen om het water rond hun hol of burcht op peil te houden. Het zijn echte watermanagers.”

Dat ze wegen oversteken is volgens Dijkstra een bekend verschijnsel. ,,Er worden regelmatig bevers doodgereden. Ook in Meinerswijk bij Arnhem zijn verkeersborden geplaatst. Hopelijk blijven ze staan, ze worden nog wel eens gestolen.”