Pas op voor je roestbak; Nijmegen heeft nu speciale fietsbarrel-verwijder-regels

Rosse buurt keert toch weer terug in Nijmegen: ‘crisis of niet, hier is altijd behoefte aan’

15 september NIJMEGEN - Veel rosse buurten sluiten in Nederland, vaak onder druk van strenge regels en tegenstribbelende gemeenteraden. Zo niet in Nijmegen. Hier kleurt de Nieuwe Markt weer volrood door de opening vandaag van een nieuw sekshuis. Het aantal ramen en sekskamers verdubbelt in één klap van van 14 naar 28.