Patiënt naar privékliniek voor uitgestelde operatie: stap chirurgen brengt CWZ in verlegenheid

De zelfstandige klinieken zeggen voldoende capaciteit te hebben om operaties uit te voeren. Vier plastisch chirurgen van het Nijmeegse CWZ, die daar niet konden opereren vanwege de enorme toestroom van coronapatiënten, zijn onlangs in Mill zelfs hun eigen zelfstandige kliniek begonnen om alsnog patiënten te kunnen helpen.



In de particuliere klinieken is namelijk nog voldoende plek, beaamt woordvoerder Herman Nieuwenhuis van de ZKN, de branchevereniging van klinieken in Nederland. ,,Nu al zien we het aantal behandelingen veel hoger uitvallen dan verwacht. En dan moet de echte inhaalslag nog op gang komen.’’



De gewone ziekenhuizen in de regio zijn wel bezig met het wegwerken van achterstand: ze willen uitgestelde ingrepen zo snel mogelijk opnieuw inplannen. ,,Mocht er in de regio echter onvoldoende capaciteit blijken te zijn, dan zoeken we naar alternatieven. Bijvoorbeeld een ander ziekenhuis, maar het kan ook een privékliniek zijn’’, stelt woordvoerder Gerrie Riemersma van Zorgverzekeraars Nederland, de koepel van zorgverzekeraars.