Patiënte klaagt na ‘levensgevaarlijke’ spoedoperatie over artsen Radboudumc en krijgt deels gelijk

ZWOLLE/NIJMEGEN – De klacht van een patiënte uit Zwolle tegen tien hartspecialisten in het Radboudumc in Nijmegen hebben in drie onderdelen doel getroffen. Een chirurg in opleiding kreeg een waarschuwing van de medische tuchtrechter voor twee klachtonderdelen, omdat ze tekort was geschoten in de communicatie. Een cardioloog is de fout in gegaan bij een nachtelijk telefoontje, maar kreeg daarvoor geen maatregel opgelegd.

De destijds 53-jarige vrouw onderging vanwege hartritmestoornissen in 2015 een operatie waarbij haar hartklep werd vervangen door een kunstklep. Ze is na drie weken opname naar huis gestuurd met, naar achteraf bleek, de verkeerde antistollingsmiddelen. Er is ook niet meer gecontroleerd op de medicatie. Dat had zo niet gemoeten, gaven de hartdokters eind november tijdens de zitting voor het tuchtcollege toe. De vrouw is vanaf een andere afdeling, de interne geneeskunde, ontslagen. Daar hadden ze de cardiologie op de hoogte moeten stellen, vinden de specialisten.

Benauwdheid

Thuis kreeg de patiënte toenemende last van benauwdheid. Zij of haar huisarts belden een paar keer met de Eerste Hart Hulp. De cardioloog die haar ’s nachts te woord stond wimpelde haar af, en zei dat ze bij de huisarts moest wezen. Hij sprak haar aan op haar belgedrag: ze moest maar op de volgende controle wachten.

Tien dagen na dat telefoontje wordt trombose bij de kunstklep ontdekt: die blijkt overgroeid met stolsels. Er volgde een spoedoperatie. ‘Ik ben in levensgevaar geweest, het is een wonder dat ik nog leef’ zei de klaagster op de zitting. Het tuchtcollege stelde bij die gelegenheid vast dat de zaak door de artsen niet als calamiteit bij de Inspectie (IGJ) is aangemeld, terwijl daar wel aanleiding voorwas.

Fout gegaan

De vrouw beklaagde zich er ook over dat ze de eerste keer niet door de beste chirurg van het Radboud is geopereerd, zoals toegezegd, maar door een chirurg in opleiding. Dat hoorde ze pas achteraf. Drie specialisten hebben in een brief aan de klaagster eerder toegegeven dat er dingen fout zijn gegaan in het ziekenhuis.

In een reactie stelt het Radboudumc het te betreuren ‘wanneer de zorg voor een patiënt niet optimaal is geweest’. Er zijn maatregelen getroffen. Er is een nieuwe richtlijn voor wie de hoofbehandelaar is – dat was voor de klaagster onduidelijk. En het protocol van antistollingsmedicatie wordt ziekenhuisbreed herzien.