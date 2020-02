Patiënten sneller geholpen op spoedeisende hulp van Nijmeegse ziekenhuizen

Al vier weken is het erg donker op straat in Hees: ‘Onbegrij­pe­lijk hoe lang dit duurt’

13 februari NIJMEGEN - Het lijkt zo simpel en goed geregeld in Nijmegen: als de straatlantaarns niet branden bel of app je even en er rijdt een wagen voor met reparateurs die zorgen dat het licht weer gaat branden. Wijkbewoners in Hees hebben tot hun ongenoegen heel andere ervaringen. Verschillende straten zijn al bijna vier weken 's avonds en 's nachts pikkedonker. De straatverlichting is dood.