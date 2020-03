Patricia is klant bij de dierenvoedselbank ‘Voor minima zijn dieren het enige wat ze nog hebben’

Patricia Groeneweg (47) en haar gezin zijn gek op dieren. Ze hebben twee honden, twee katten, drie cavia’s en twee hamsters. En ze zijn arm.



Al 11 jaar weet Groeneweg niet anders dan dat ze van weinig moet rondkomen. Op het moment leeft ze met haar man, die de kost verdient, en dochters van 9 en 16 jaar van 100 euro per week. Dat is nog niet eens zo heel weinig. ,,Er zijn periodes geweest dat we helemaal niks hadden. Toen leefden we van wat we kregen.’’



Hoe belabberd het er financieel ook voor stond, er waren altijd dieren in hun huis in Neerbosch-Oost. ,,Maar ze hebben nooit geleden onder de armoede. We krijgen nu voer van de dierenvoedselbank in Nijmegen en daarvoor hebben we ook bij een landelijke dierenvoedselbank gezeten. Toen we geen voer kregen, haalden we diervoer van ons leefgeld. De dieren zijn, net als onze kinderen, het belangrijkste.’’