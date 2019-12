Paul Depla weigert aangifte te doen tegen lastercampagne: ‘Te veel eer voor sneue figuren’

video Politie onderzoekt autobrand in Nijmeegse wijk Weezenhof

8:49 NIJMEGEN - De politie gaat er vanuit dat de brand in een auto in de Nijmeegse wijk Weezenhof is aangestoken. De auto brandde in de nacht van woensdag op donderdag helemaal uit. Een voertuig dat naast de auto stond, raakte ook beschadigd door de vlammen.