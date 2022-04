Paul Elstak, De Kast, 2Unlimited en 3T op 10-jarig jubileum We Love the 90's

NIJMEGEN - Na twee jaar afwezigheid door de coronabeperkingen keert We Love the 90's deze zomer terug in het Goffertpark. Paul Elstak, Mental Theo, Charly Lownoise, 3T, 2Unlimited, T-Spoon en The Sunclub behoren tot de eerste acts die de organisatie bekend heeft gemaakt.

Het festival viert op 27 augustus het 10-jarig jubileum. ,,Daarom gaan we er een extra bijzondere editie van maken, de meest spectaculaire ooit. We kunnen daarom nog niet té veel onthullen", zegt een woordvoerder.

30.000 bezoekers

Het festival is een van de grootste dancefeesten van Europa en is jaarlijks uitverkocht. Elk jaar komen er ruim 30.000 bezoekers op af. Het 10-jarig jubileum stond aanvankelijk al in 2020 gepland. Door de coronabeperkingen kon die editie niet doorgaan. Ook een jaar later zat Nederland nog middenin de coronapandemie en waren evenementen van deze omvang niet mogelijk.

Met de eerste namen heeft de organisatie typische 90's-acts gestrikt. Zo scoorde 2Unlimited in de jaren 90 grote wereldhits: de groep verkocht meer dan 20 miljoen platen. Dj Paul Elstak boekte succes met happy hardcore-hits als Luv u more en Rainbow in the Sky.

Mental Theo was in de jaren 90 ook een van de grootste happy hardcore-artiesten van het land, vooral door zijn hits met Charly Lownoise. Ook van de komst van 3T heeft de organisatie hoge verwachtingen. Deze drie neefjes van Michael Jackson scoorden hits met Why, Anything en Stuck on You.

Henny Huisman

De presentatie van We Love the 90's is in handen van Henny Huisman, in de jaren 90 de populairste presentator van het land met shows als de Soundmixshow en Mini Playbackshow.

Kaarten voor de tiende editie zijn vanaf 22,95 euro te koop via welovethe90s.com/tickets.