Paul Giesen, de goede huisarts die plotseling moordverdachte werd: ‘Ik voelde me in mijn eer aangetast’

Giesen vertelt desondanks vrijuit, geen moment overweegt hij een advocaat erbij te halen. ,,Omdat ik niets te verbergen had. Ik kende deze 72-jarige vrouw uit Nijmegen, Els, van haver tot gort. Al vanaf mijn eerste jaren als huisarts, 35 jaar geleden, was zij patiënt bij mij. Als er iemand buiten haar familie een vertrouwensband had opgebouwd met haar, was ik het wel.”



Dat hij weet hoe zij in het leven staat, heeft hij nog niet eens zolang geleden zelf ervaren bij haar omgang met een vriendin met kanker, tevens patiënt van Giesen. De vriendin is half comateus, en aan het einde heeft ze veel complicaties. ,,Dan zei Els: ‘Ik wil niet zo zinloos wegkwijnen, maar waardig sterven met euthanasie’.’’



Vredig en harmonieus sterven

Haar man krijgt in 2017 na een lang ziekbed ook euthanasie. Hoe zij daar tegenover stond, blijkt volgens Giesen uit wat zij na het vredige en harmonieus verlopende sterven van haar man zegt: ‘Dit is precies zoals ik het ook wil.’



Enkele weken later krijgt Els te horen dat ze zelf terminaal ziek is. Een ongelukkige speling van het lot. Giesen: ,,Voor haar stond direct vast: bij ondraaglijk lijden wilde ze net als haar man euthanasie.”