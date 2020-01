Paul McCartney is met driekwart Goffert ook happy

NIJMEGEN - Reclamespotjes op televisie en radio: het concert van Paul McCartney op 29 mei in het Goffertpark in Nijmegen is nog lang niet uitverkocht. Toch maakt concertorganisator Mojo zich geen zorgen: het veld hoeft echt niet helemaal vol voor een succesvol concert.

,,De voorverkoop loopt naar verwachting. Maar dat wil niet zeggen dat we achteroverleunen. Als je meer bezoekers kunt trekken door extra gas te geven, moet je dat niet nalaten", zegt Junior van der Stel van Mojo. ,,De periode rond de Top 2000 was natuurlijk een gouden periode om Beatles- en McCartney-fans te bereiken. Vandaar dat we toen veel reclame hebben gemaakt."

‘Park is enorm groot’

Of het Goffertpark überhaupt uitverkoopt met een artiest als McCartney, is de vraag. ,,We hadden in elk geval niet de verwachting dat hij in één keer zou uitverkopen zodra de voorverkoop van start ging", zegt Van der Stel.



,,Het Goffertpark is ook enorm groot. Artiesten spelen daar de ene keer voor 40.000 mensen, de andere keer voor 65.000. Dat kan allebei. We hebben uiteraard enkele tienduizenden bezoekers nodig om uit de kosten te komen, wat daar bovenop komt is extra. Zo kijken we ook naar andere locaties; soms is een artiest bijvoorbeeld te groot voor Afas Live maar te klein om Ziggo vol te krijgen. Dan laten we in Ziggo de bovenste ring dicht."

Dat McCartney veel toert en afgelopen jaren al geregeld in Nederland speelde, leidt volgens Mojo niet tot een 'McCartney-verzadiging'. ,,Het blijft uniek om een ex-Beatle in levende lijve alle bekende nummers te horen spelen. En de tijd die voor hem ligt is een stuk korter dan de tijd die achter hem ligt.”

Keuze aan locaties is beperkt

De keuze voor de Nijmeegse openluchtweide is ook ingegeven door de eisen van Sir Paul himself. ,,Hij wil dit keer niet spelen op plekken waar hij eerder stond, zoals GelreDome in 2003 en 2009. Daarnaast toert hij nu met een heel grote show, die alleen in de open lucht of in hele grote stadions kan. Dan is de keuze in Nederland beperkt tot een paar plekken. En na Pinkpop in Limburg en Ziggo en Ahoy in de Randstad zochten we een plek in het oosten."

Bij eerdere concerten in het Goffertpark werd nog wel eens een voorprogramma toegevoegd om de kaartverkoop de laatste maanden aan te jagen. Of dat bij Paul McCartney ook gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.

