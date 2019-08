Pauline bakte 1.100 tulbanden voor onderzoek naar speekselklierkanker

Zij aanvaardt het geld in dankbaarheid. Van Herpen: ,,Hoewel speekselklierkanker maar zelden voorkomt, zijn er maar liefst 24 varianten. Met elk hun eigen optimale aanpak. Dat maakt behandelen nog lastiger”, zei Van Herpen eerder tegen De Gelderlander.



Wat ook niet helpt is dat de diagnose vaak pas laat wordt gesteld, omdat bij een knobbeltje in de wang meestal geen alarmbellen gaan rinkelen. Ook is er nog veel onbekendheid bij artsen over deze aandoening.



Hoewel genezing bij uitzaaiingen moeilijk is, wil dat volgens Van Herpen niet zeggen dat geen goede vervolgbehandeling meer mogelijk is. ,,We kunnen vaak op zijn minst nog de kwaliteit van leven verbeteren.”