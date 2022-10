Pauzeknop voor Nijmegenaren met schulden: bijna hele gemeenteraad wil het, toch komt ie er (nog) niet

Lichaam vermiste Nijmege­naar eindelijk gevonden, na drie maanden zoeken

NIJMEGEN - Ruim drie maanden na zijn vermissing is het lichaam van Nijmegenaar Bert Huttinga eindelijk gevonden. Zoals gevreesd werd heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Jagers vonden hem zaterdag in een bosje in het buitengebied van Winssen.

16 oktober