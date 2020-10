Peepshow op wielen komt naar Nijmegen en Arnhem: ‘Sekswerkers verdienen ook een veilige werkplek’

Einde tijdperk: de tippelzone gaat ter ziele, alleen Arnhem blijft nog overeind

17 mei ARNHEM - Arnhem is binnen afzienbare tijd waarschijnlijk nog de enige plek in Nederland waar een tippelzone is. Hét argument om de zones te sluiten is dat straatprostitutie op zijn retour is: het sekswerk wordt meer en meer vanuit huis gedaan, of in hotels.