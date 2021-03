Peiling Maurice de Hond: D66 is de grootste in Wageningen en GroenLinks-bolwerk Nijmegen

Nijmegen kan thuisloze woonboot­man niet aan een ligplaats helpen: ‘Wat moeten we nu?’

10 maart MILLINGEN/ NIJMEGEN - De gestrande woonbootman Hans Westgeest hoeft in zijn zoektocht naar een tijdelijk thuis niet op de gemeente Nijmegen te rekenen. Westgeests schip ligt op de werf in Millingen en kan door pech niet terug naar de vaste ligplaats in de Vlietberg.