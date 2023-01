Peiling: vuurwerkverbod Nijmegen is mislukt, want wie 'verbod’ hoort denkt: handhaven dus!

Het Nijmeegse vuurwerkverbod is mislukt. Dat is het meest gegeven antwoord in de vuurwerkpeiling van De Gelderlander. Gevolgd door het mildere: goed bedoeld, maar mislukt. Op de derde plaats eindigde de conclusie: symboolpolitiek.

Aan de peiling op dg.nl deden zo'n 200 lezers mee, van wie het overgrote deel in Nijmegen en net daarbuiten woont. Twee handenvol lezers was wel positief over het Nijmeegse verbod: het werkt! Meer dan de helft van de deelnemers aan de vuurwerkpeiling zegt overigens wel blij te zijn met de invoering van het verbod.

Nu de uitvoering nog. Uit het grootste deel van de reacties over hoe de oudejaarsnacht is verlopen spreekt teleurstelling - ‘Een compleet mislukte actie’- én een heleboel verwarring. Burgemeester Bruls zegt dat had hij niet meteen een muisstille stad had verwacht, maar spreekt over een nieuwe mindset voor Oud en Nieuw waaraan Nijmegenaren moeten gaan wennen.

‘Slaat nergens op zo’

Maar een mindset, dat is helemaal niet waaraan de goegemeente denkt als het over een al ingevoerd vuurwerkverbod gaat. Een meerderheid van de deelnemers hoort ‘verbod’ en denkt: handhaven dus. Gek? Nee, en verbod is immers een verbod, aldus verontwaardigde lezers. Ze vinden: zonder handhaving slaat een verbod nergens op. Maar politie of boa's op straat? 95 procent van de lezers zegt die niet gezien te hebben tijdens de jaarwisseling en ook niet op de dagen ervoor als er geknald werd.

Meer dan driekwart zegt zelf geen traditioneel vuurwerk afgestoken te hebben. In zo'n beetje alle Nijmeegse stadsdelen was de belangrijkste constatering: niemand houdt zich aan het verbod; er wordt volop geknald. Een enkeling vond het juist wel iets rustiger, of zelfs opvallend rustiger dan andere jaren.

‘Kul van de overheid’

Kortom? Het vuurwerkverbod is een compleet mislukte actie van de linkse gemeentes, vast een lezer samen. ‘Kul van de overheid’ en ‘een blamage voor de Nijmeegse politiek’. Zonder verbod op de verkoop van vuurwerk gaat het sowieso niet lukken, zo stellen ook veel lezers vast. Voor een veiligere jaarwisseling zou je veel beter eens naar een verbod op alcohol kunnen kijken, merkt enkeling op: dat zorgt voor meer slachtoffers.