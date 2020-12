Penningmeester Nijmegen Devils jatte ‘uit clubliefde’ tonnen van woningcorporatie waar hij werkte

update Action in Nijmeegse Groene­straat is weer dicht

16 december NIJMEGEN - De Action aan de Groenestraat in Nijmegen is woensdagmiddag een tijdje open geweest. De winkel was te bezoeken voor de essentiële producten, zoals etenswaren en wasmiddel. Andere niet-essentiële artikelen waren afgeplakt en dus niet te koop. Rond 14.20 uur gingen de deuren weer dicht.