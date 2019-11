Permanent wonen op ‘mooiste plek’ van Nijmegen mag niet, zegt ODRN

CDA-politicus Mark Buck prins van Knotsen­burg

7:06 NIJMEGEN - Mark Buck (28) is de nieuwe prins carnaval van Knotsenburg. Zaterdagavond was de prinsenproclamatie in een volle grote zaal van De Vereeniging. Limburgse Nijmegenaar is in de stad vooral bekend als fractievoorzitter van het CDA.