Personeel supermarkt schrikt van overvallen: ‘Ik krijg hier de kriebels van’

VIDEO Spelender­wijs leren met le­go-ro­bot die je zelf hebt ontworpen

17:47 NIJMEGEN - Zo'n 300 leerlingen van scholen in de regio Nijmegen verkeerden zaterdag in hogere sferen bij de First Lego League Challenge in het HAN-gebouw in Nijmegen. De opdracht aan schoolteams was met zelfgebouwde robotten ruimtemissies te volbrengen.