Personeelstekort: over drie jaar 5.500 vacatures in Gelderse zorg

Alarmerend wil WZW de nieuwste prognoses dan ook niet noemen. ,,Wel willen we benadrukken dat het nodig blijft om gezamenlijk actie te ondernemen’’, zegt Pelgröm. ,,Deze cijfers tonen aan dat we ook in de toekomst moeten blijven investeren in samenwerking om tekorten terug te dringen.’’



Sinds 2017 werkt WZW samen met onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid aan een regionaal actieplan voor haar sector. In Gelderland werpt dat plan al vruchten af. Zo startten sinds de zomer van 2018 ruim 200 zij-instromers met een leerwerktraject.



,,Wat dat betreft zijn de prognoses ook goed nieuws’’, besluit Pelgröm. ,,Ze tonen dat de werkgelegenheid in zorg en welzijn toeneemt. Dat biedt kansen aan bijvoorbeeld mensen die graag een switch willen maken.’’