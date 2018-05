Persoon te water in de Waal bij Nijmegen

Slachtof­fer steekpar­tij wilde zijn zwangere vrouw beschermen

14:47 NIJMEGEN - Het 22-jarige slachtoffer van een steekpartij, afgelopen maandag rond half vijf op het Quackplein in Nijmegen, is buiten levensgevaar maar heeft flinke verwondingen opgelopen. De student van het Rijn IJssel College werd tijdens een ruzie in het stadscentrum twee keer van achteren met een mes in zijn longen gestoken, toen hij zijn zwangere vrouw wilde ontzetten.