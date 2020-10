Peter-Jan Mol: ‘We zitten te veel op onze kont: juist nú is het belangrijk om te gaan bewegen’

Maniakaal. Gestoord. Peter-Jan Mol (48) weet hoe anderen soms over zijn sportpassie praten. De organisator van Molenhoeks Makkie is weinig te dol als hij zelf de sportkleren aantrekt. Dit jaar nog zwom (!) hij na een werkdag in Gennep een flink deel van de route terug naar huis in Molenhoek. En toen deze zomer drie van zijn geplande Ironman-deelnames niet doorgingen, besloot hij in augustus zo’n hele triatlon maar rondom eigen huis te organiseren.