Petitie over beeld op Waalkade: ‘Dit kunstwerk verdient een betere plaats’

Doodzonde, vinden de kunstenaars en kunstkenners. Ze hebben daarom een petitie opgesteld. ‘Zet het beeld neer waar het hoort’, pleiten ze, ‘zodat het van alle kanten zichtbaar is, veraf en dichtbij’. ,,Het is een geheimzinnig kunstwerk dat verwijst naar ons Romeins verleden’’, zegt initiatiefneemster Mieke Koenen. ,,Maar doordat het uit de kruising van zichtlijnen is gehaald, kan de betekenis zich niet meer ontvouwen.’’



Het bijzondere van het kunstwerk is dat je de cijfers IV (4), IX (9), VI (6) of XI (11) ziet, afhankelijk vanuit welke hoek je kijkt. ,,Door de lage plek verdwijnt het beeld nu tussen de masten en lantaarnpalen’’, zegt Koenen. ,,En bij hoog water staat het in het water. Ik vond het altijd een van de mooiste beelden van Nijmegen. Dit kunstwerk verdient beter.’’



Ze heeft contact gehad met Berkulin, een tachtiger die nog steeds actief is als kunstenaar. ,,Hij was akkoord met de herplaatsing maar de uitwerking is hem tegengevallen’’, aldus Mieke Koenen. ,,Hij is blij met de petitie.’’