Petitie voor bedelverbod in Nijmegen: ‘De overlast is zo groot, dit kan niet langer’

NIJMEGEN - Er moet zo snel mogelijk een bedelverbod komen in Nijmegen. Daarvoor pleit Amar Bouharrou, die een petitie is gestart om de overlast van bedelaars een halt toe te roepen. ,,De overlast is nu op het hoogtepunt. Dit kan zo niet langer.”

Met de online petitie hoopt Bouharrou de politiek te overtuigen dat een verbod op bedelen hard nodig is.

‘Overlast was nooit zo ernstig’

De bewoner van de Oranjesingel ondervindt - net als andere omwonenden - de overlast van bedelaars dagelijks aan den lijve. Zijn tuin gebruiken daklozen geregeld als wc, er worden gestolen fietsen geplaatst en hij ziet geregeld dealers voor zijn deur.



,,De overlast is nog nooit zo ernstig geweest als nu. Dat hoor ik van veel mensen in de straat, ook van een buurvrouw die al sinds 1983 hier woont. We zijn het beu. Het toppunt is bereikt, hier móet een eind aan komen.”

Politiek is nog tegen

Momenteel loopt er in Nijmegen een onderzoek om te kijken of een bedelverbod zinvol is in een stukje van Nijmegen. Volgens Bruls zou het kúnnen helpen tegen de overlast. Een politieke meerderheid denkt echter dat een verbod de problemen niet oplost. Zo ziet GroenLinks meer in opvang en zorg en noemde D66 een bedelverbod eerder ‘een paardenmiddel'.

Bouharrou heeft begrip voor die redeneringen. ,,Maar het kan ook allebei: stel voor de korte termijn een bedelverbod in en richt je als gemeente op de lange termijn op zorg en andere hulpverlening. De afgelopen jaren heeft de gemeente gefaald in het aanpakken van de oorzaak. Nu is de overlast zo extreem dat de gevolgen aangepakt moeten worden. Stel zo'n verbod desnoods in eerste instantie als proef in.”

Ook de burgemeester zei eerder dat hij niet de illusie had dat alleen een bedelverbod zou volstaan als oplossing voor de overlast in de binnenstad. ,,Het meest gebaat zijn we als deze mensen een ander levenspad inslaan.”

Verbod voor de hele stad

Bouharrou is voorstander van een verbod voor de hele stad en dus niet voor één locatie. ,,Stel je slechts een gedeeltelijk verbod in, zal het probleem verschuiven naar andere plekken.”