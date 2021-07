Petra werd verliefd op Duitse militair Bernd en nu zijn ze nog samen: ‘De liefde van mijn leven’

Nooit zal ze die avond vergeten. Ze was op stap met een paar vriendinnen, toen in het Kolpinghuis haar blik al snel viel op ‘die knappe kop in uniform’ . ,,Wat een leuke vent, dacht ik meteen. Hij viel direct op door zijn uniform, en door zijn lengte, want Bernd is bijna twee meter.”



De aantrekkingskracht was wederzijds. Bernd vroeg Petra ten dans en de avond kon niet meer stuk. ,,We hadden een heel leuke avond. We hadden ook meteen een klik.”



Daar bleef het die avond bij. De jonge, Duitse soldaat liep zijn eerste en enige Vierdaagse, maar ging ook de stad in. Twee dagen na hun eerste ontmoeting kwam ze hem weer tegen. ,,Bij toeval, bij de Vlaggenparade. Hij vroeg toen of we elkaar ’s avonds weer zouden zien. Dat gebeurde. Die woensdag zagen we elkaar.”