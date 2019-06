‘Phil Collins-file’ richting Nijmegen: fikse vertraging op N326

Het Phil Collins-concert is het tweede van drie megaconcerten met grote namen in het Goffertpark. Vorige week donderdag trad daar Bon Jovi op. Vanwege de verwachte drukte zet NS ook extra treinen in na afloop van het concert, vanaf station Nijmegen. In totaal rijden er vier treinen extra in de richting van Utrecht Centraal: om 22.58, 23.28, 23.58 en 00.28 uur.