Phil is ‘not dead yet’ en deze fans móésten erbij zijn in Nijmegen

Ouders kunnen kinderen inspireren als het om muziek gaat, bij Annelies (53) en Robin (26) Smits ging het andersom. Phil Collins, ja, daar luisterde Annelies al naar toen ze 18 was. Maar het begon pas echt toen Robin op 14-jarige leeftijd de musical Tarzan ontdekte, met de muziek van Phil Collins dus. ,,Daarna ben ik zijn hele repertoire gaan luisteren’’, zegt hij.



,,Hij hoorde die muziek en dook er meteen helemaal in’’, zegt Annelies. ,,Hij weet alles van hem.’’



The Beatles, Queen; van zijn favorieten is Phil Collins eigenlijk de laatste die hij nog kan zien. ,,Hij gaf een keer een concertreeks in New York. Als ik het geld had, was ik op en neer gevlogen. En toen kwam hij ineens naar Nijmegen, waar ik geboren en getogen ben.’’



Ja, dat móét je gaan, zegt zijn moeder. Die trouwens ook fan is. Favoriet? In the air tonight. ,,Waarom precies weet ik niet. De sfeer, de herinneringen. Het verveelt nooit. Maar dan hoor ik weer een ander nummer en denk ik: ‘oh ja, eigenlijk is die nog mooier. Of nee... die. Of die’. Zo gaat dat.’’