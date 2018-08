Picknick op de Waalbrug Nijmegen op autoloze zondag

De picknick is de start van de Europese mobiliteitsweek die elk jaar wordt gehouden. Dit jaar is de week in Nijmegen omdat de stad de groene hoofdstad van Europa in 2018 is. Het doel is om de inwoners kennis te laten maken met nieuwe vervoersmogelijkheden als alternatief voor de auto, om een gezonde en bereikbare stad te creëren. Minder auto's moet leiden tot een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast.