Pieter Baan onderzoekt geestvermogens Nijmeegse ‘loverboy’

Geen plastic bekertjes meer op straat tijdens Vierdaagse

9:38 NIJMEGEN - Er zijn dit jaar tijdens de feesten 25 procent meer zakken op straat te vinden waar het publiek zijn afval in kwijt kan. Het is een volgende stap naar het grote doel van 2025: een schone, klimaatneutrale Vierdaagseweek. Om in de toekomst een schoon feest te kunnen vieren, is er dit jaar extra aandacht voor plastic afval.