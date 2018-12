Pijnlijke weefselprik bij prostaatkanker vaak niet meer nodig

VIDEO Kappers­droom van Mohammed uit Nijmegen aan diggelen nadat plofkraak zijn zaak vernielt

3 december NIJMEGEN - Waarom is zijn bewakingscamera opeens verschoven? Mohammed Soltani (37) kijkt op 16 november ’s nachts vanuit huis naar camerabeelden in zijn net geopende kapperszaak in de wijk Malvert. Het beeld is scheef, iets is er mis. Er zal toch niet weer zijn ingebroken?