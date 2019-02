Pijnstillerverslaving komt steeds vaker voor, maar hoe komt dat? 5 antwoorden

Staatsse­cre­ta­ris ontneemt Nijmeegse Syriëgan­ger Outhmane B. zijn Nederlan­der­schap

27 februari NIJMEGEN - Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid heeft het Nederlanderschap van de Nijmeegse Syriëganger Outmhane B. (37) ingetrokken. Dat is woensdag bekend gemaakt. B. reisde in 2014 met zijn gezin naar Syrië en zou daar een training voor jihadisten hebben gevolgd. In 2016 is hij op de nationale terrorismelijst gezet.