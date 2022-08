Pillen gevonden in Nijmeegse jeugdgevangenis; verdachte is vermoedelijk medewerker van Hunnerberg

Bouwen langs de Waal blijft veilig dankzij betere fundering: ‘Geen last van lagere grondwater­stand’

NIJMEGEN - Woningen dreigen te verzakken als de grondwaterstand daalt vanwege de lage waterstand in de rivieren. Dan klinkt de bodem in en kunnen gebouwen scheef gaan staan. Is het dan wel verstandig om in de nabijheid van rivieren nieuwe woonwijken te bouwen?

29 augustus