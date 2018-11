Pinautomaat opgeblazen bij plofkraak in Nijmeegse wijk Malvert: ‘Het klonk als onweer’

UPDATENIJMEGEN - Bij een plofkraak in de Nijmeegse wijk Malvert is vrijdagmorgen een pinautomaat uit de muur geblazen. De klap was even na 04.00 uur tot in de wijde omgeving te horen.

De schade is enorm: de volledige pinautomaat van ABN AMRO bij het winkelcentrum is van de muur af. Ook een groot deel van de muur zelf is verwoest door de plofkraak. De brandweer en politie zijn met diverse eenheden ter plaatse gekomen. Ook wordt onderzoek gedaan om uit te sluiten of er nog explosieven liggen.

Bij de plofkraak zijn schaderesten door heel de straat gevlogen. Zo vond een bewoner op de vierde etage van het flatgebouw tegenover de automaat een stuk plastic. Het is vooralsnog onbekend of er een buit is gemaakt bij de plofkraak. De politie is direct een groot onderzoek gestart.

Een getuige die zijn naam niet wil geven, sprak iemand die brommertjes zag wegrijden. Een andere getuige die meteen ging kijken, zag hoe een jongen in een auto stapte en hard weg reed. Hij kon niet meer zien welk type auto het was.

De politie heeft een gebied rond het winkelcentrum afgezet uit angst voor vrijgekomen asbest. De bushalte bij het winkelcentrum was korte tijd op last van de politie afgesloten, maar het busverkeer is weer hervat. Ook het tankstation is weer geopend.

Onweer

Aicha Hariri woont in de buurt. Ze sliep licht en werd wakker van de knal. ,,Het klonk als onweer. Toen keek ik uit het raam, en dacht ik: gek, het regent niet.’’

Een man uit Nijmegen die zijn naam niet wil noemen verliet rond 10 over half 4 de woning van zijn vriendin in Malvert. Dat moet voor de plofkraak geweest zijn. Hij merkte een klein, wit vrachtwagentje op, zo'n 20 meter van de pinautomaat vandaan. Alleen de binnenverlichting stond aan. ,,Dat vond ik raar.''



Jopie Kregting woont in de flat tegenover de pinautomaat, op de derde verdieping. ,,Ik werd wakker door een enorme knal en ik dacht: mijn nacht is voorbij. Ik slaap niet meer. Ik dacht dat het vuurwerk was, aan de andere kant van de flat wordt wel vaker vuurwerk afgestoken. Ik ben weer naar bed gegaan, maar ik heb er zo'n spijt van dat ik niet ben gaan kijken. Het is recht voor mijn neus gebeurd, ik had de politie kunnen helpen. Pas bij daglicht zag ik wat er aan de hand was.’’

Rob Pors woont op de vierde verdieping. ,,Het klonk als een donderslag, vuurwerk. Daarna ging het alarm. Ik zag dat er al mensen naartoe liepen met zaklantaarns. Ik heb geen daders zien wegrijden. Gezellige buurt hier. Een tijd geleden al twee doden in het café, een inbraak in de Jumbo. We horen er wel echt bij.’’