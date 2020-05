Pizzeria Pinoccio in Nijmegen failliet

Volgens curator Thijs van der Meeren is het nog te vroeg om iets over de oorzaak van het faillissement te kunnen zeggen. Het is aannemelijk dat de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis Ristorante Pizzeria Pinoccio fataal is geworden.



Het Italiaanse eethuis, op de hoek van de Molenstraat en de Tweede Walstraat, geldt als een van de bekendste pizzeria's in de stad. De eigenaar was nog niet bereikbaar voor een toelichting.