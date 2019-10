Plan: ‘Stal 48 oude treinen op spoorlijn naar Kleef’

Het probleem: de NS had de oude Buffels - een veel geziene verschijning in de jaren negentig van de vorige eeuw - anderhalf jaar geleden verkocht aan Roemenië. In afwachting van transport staan de treinstellen opgesteld op een rangeerterrein bij station Nijmegen.



De koopovereenkomst met de Roemeense spoorwegen is echter afgeketst en de NS moet snel af van de Buffels. Het rangeerterrein wordt binnenkort volledig op de schop genomen.



Het verhuizen van 48 oude treinstellen - samen bijna drie kilometer lang - is echter een logistieke nachtmerrie. ,,Daarom is stallen op het spoortje naar Kleef dé uitkomst", zegt Niesten. ,,ProRail hoeft alleen maar een extra wissel aan te leggen. Dat hoeft niet veel te kosten. De Buffels kunnen daar de aankomende jaren prima verblijven.”