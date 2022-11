Plan van aanpak om reclamestickers voor designerdrugs tegen te gaan staat klaar

het gesprek Steffie weet wanneer een leerling gaat ontploffen: ‘Eén jongen heb ik nog niet onder de knie, dat zit me dwars’

NIJMEGEN - Ze had nooit gedacht dat ze voor de klas zou kunnen staan met haar vmbo-achtergrond en nu is Steffie van der Meijden uit Nijmegen Leraar van het Jaar. ,,Ik heb steeds mensen om me heen gehad die in mij geloofden.”

5 november