Plan voor stille tocht voor Nijmegenaar (29) die omkwam bij steekpartij in Amsterdam

29-jarige man uit Nijmegen doodgesto­ken in Amsterdam: politie houdt drie minderjari­ge verdachten aan

NIJMEGEN - Een 29-jarige man uit Nijmegen is gisteravond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden nadat hij dinsdagmiddag in Amsterdam werd neergestoken. De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij het steekincident.

19 januari